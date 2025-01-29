Дорофеев забил и сделал передачу в матче против «Далласа». У него 22+11 в 51 игре в сезоне
Павел Дорофеев забил и сделал передачу в матче с «Далласом».
Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:4 ОТ).
На счету 24-летнего россиянина стало 33 (22+11) очка в 51 игре в текущем сезоне при полезности «минус 7».
Сегодня Дорофеев (14:27, 2:01 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 2 и трижды промахнулся. Также у него в активе 1 силовой прием и 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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