Дорофеев забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У него 21+10 в 48 играх

Павел Дорофеев забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой.

Форвард «Вегаса » отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).

На счету 24-летнего россиянина 31 (21+10) очко в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».

Сегодня Дорофеев (15:30, 1:22 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 5.