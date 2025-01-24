Дорофеев забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой. У него 21+10 в 48 играх
Павел Дорофеев забил победный гол в матче с «Сент-Луисом» и стал 2-й звездой.
Форвард «Вегаса» отличился в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (4:2).
На счету 24-летнего россиянина 31 (21+10) очко в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 8».
Сегодня Дорофеев (15:30, 1:22 – в большинстве, 0:15 – в меньшинстве, «минус 1») реализовал 1 бросок в створ из 5.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем