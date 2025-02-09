Василевский выиграл 3-й матч подряд, отбив 34 из 37 бросков «Детройта»
Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков в игре с «Детройтом» (6:3).
Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков в игре с «Детройтом» (6:3).
Вратарь «Тампы» выиграл третий матч подряд.
Всего в 42 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 24 победы при 91,9% и коэффициенте надежности 2,30.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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