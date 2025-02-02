Самонов о кумирах: «Русские ребята из НХЛ: Василевский, Шестеркин, Сорокин. Также анализирую американских вратарей, кто с какой клюшкой и в какой форме»
Александр Самонов рассказал, кто его кумир в хоккее.
– В одном из интервью вы сказали: «Я всегда стараюсь учиться у лучших, смотрю много видео, анализирую свои ошибки». У каких вратарей вы учились? Есть ли у вас кумир в хоккее, на которого вы равняетесь?
– Я много смотрю НХЛ. Мои кумиры – это русские ребята, которые играют в НХЛ и показывают высший уровень: Василевский, Шестеркин, Сорокин. Также анализирую американских вратарей, подсматриваю, кто с какой клюшкой и в какой форме, – сказал голкипер «Салавата Юлаева».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт агентства Winners
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