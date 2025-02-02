Самонов о кумирах: «Русские ребята из НХЛ: Василевский, Шестеркин, Сорокин. Также анализирую американских вратарей, кто с какой клюшкой и в какой форме»

Александр Самонов рассказал, кто его кумир в хоккее.

– В одном из интервью вы сказали: «Я всегда стараюсь учиться у лучших, смотрю много видео, анализирую свои ошибки». У каких вратарей вы учились? Есть ли у вас кумир в хоккее, на которого вы равняетесь?

– Я много смотрю НХЛ. Мои кумиры – это русские ребята, которые играют в НХЛ и показывают высший уровень: Василевский, Шестеркин, Сорокин. Также анализирую американских вратарей, подсматриваю, кто с какой клюшкой и в какой форме, – сказал голкипер «Салавата Юлаева».