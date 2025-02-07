Василевский отразил 27 из 28 бросков «Оттавы», сделал 2-й ассист в сезоне и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я в 4 последних играх

Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков «Оттавы».

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1) и был признан второй звездой по его итогам.

В начале второго периода россиянин получил малый штраф, а в середине той же 20-минутки на него записали ассист при шайбе Брэндона Хэйгла, ставшей победной в матче.

В последних 4 играх у Василевского 3 победы. Всего в сезоне – 23 в 41 матче при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.