Василевский отразил 27 из 28 бросков «Оттавы», сделал 2-й ассист в сезоне и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я в 4 последних играх
Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков «Оттавы».
Вратарь «Тампы» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1) и был признан второй звездой по его итогам.
В начале второго периода россиянин получил малый штраф, а в середине той же 20-минутки на него записали ассист при шайбе Брэндона Хэйгла, ставшей победной в матче.
В последних 4 играх у Василевского 3 победы. Всего в сезоне – 23 в 41 матче при 91,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,28.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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