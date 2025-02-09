Кросби может сыграть с «Филадельфией». Капитан «Питтсбурга» пропустил игру с «Рейнджерс» из-за травмы – впервые с плей-офф-2022
Сидни Кросби может сыграть в матче «Питтсбурга» с «Филадельфией».
Сегодня «Пингвинс» выступят в гостях у «Флайерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.
37-летний капитан «Питтсбурга» не сыграл в прошлом матче из-за травмы верхней части тела, «Пингвинс» победили «Рейнджерс» (3:2). Кросби пропустил матч впервые с серии первого раунда плей-офф-2022.
На счету форварда 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25. Подробная статистика Кросби – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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