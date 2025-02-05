Кросби проходит обследование на предмет травмы. Он пропустил тренировку «Питтсбурга»
Сидни Кросби проходит обследование на предмет травмы верхней части тела.
Нападающий пропустил тренировку «Питтсбурга».
Напомним, 37-летний игрок покинул лед в третьем периоде матча против «Нью-Джерси» (2:3 Б) после столкновения с Люком Хьюзом и Эриком Хаулой.
Он вернулся на площадку через несколько минут и принял участие в серии буллитов.
На счету Сидни Кросби 58 (17+41) очков в 55 играх сезона-2024/25.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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