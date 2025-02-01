Малкин тренировался на льду сегодня. Форвард «Питтсбурга» в списке травмированных из-за повреждения колена
Евгений Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга».
Российский форвард получил повреждение 26 января в матче против «Сиэтла» после столкновения с Чендлером Стивенсоном. Сообщалось, что Малкин может пропустить несколько недель.
Как сообщает DK Pittsburgh Sports, главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан отметил, что утренняя тренировка Малкина – хороший знак, свидетельствующий о его прогрессе в восстановлении после травмы колена.
В текущем сезоне на счету российского форварда 34 (9+25) очка в 47 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: DK Pittsburgh Sports
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