Малкин тренировался на льду сегодня. Форвард «Питтсбурга» в списке травмированных из-за повреждения колена

Евгений Малкин принял участие в утренней тренировке «Питтсбурга».

Российский форвард получил повреждение 26 января в матче против «Сиэтла» после столкновения с Чендлером Стивенсоном. Сообщалось , что Малкин может пропустить несколько недель.

Как сообщает DK Pittsburgh Sports, главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан отметил, что утренняя тренировка Малкина – хороший знак, свидетельствующий о его прогрессе в восстановлении после травмы колена.

В текущем сезоне на счету российского форварда 34 (9+25) очка в 47 матчах.