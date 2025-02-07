Кучеров догнал Хедмана по числу передач за «Тампу» – по 607 у обоих. Они делят 1-е место в истории клуба

Никита Кучеров догнал Виктора Хедмана по числу передач за «Тампу» – по 607 у обоих.

Форвард «Тампы » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:1).

На счету 31-летнего россиянина стало 79 (25+54) очков в 51 игре в текущем сезоне при полезности «+10».

За карьеру в рамках регулярок – 952 (345+607) очка в 776 играх. Кучеров догнал Виктора Хедмана по общему числу передач и делит с ним 1-е место в истории «Лайтнинг».

На счету шведского защитника, сегодня оставшегося без результативных действий, 770 (163+607) баллов в 1103 играх.