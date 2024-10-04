Сколько стоят Шестеркин и Марнер? Что будет с «Коламбусом»? И, конечно же, Овечкин

Спрашивает Никита П. из Москвы.

Вопреки распространенному стереотипу, в начале октября стартует не весь сезон, а только регулярка. Кому-то она кажется таким ралли за призовыми местами, но настоящие самураи понимают: очки и места не так важны.

Регулярка – это время, когда команды, игроки, тренеры и менеджеры сталкиваются с вопросами – по тактике, по стратегии, а может быть даже экзистенциальными. И от ответов зависит качество игры, траектории развития и в результате – количество побед и набранных очков.

Все начинается с вопросов. Которые каждый год, конечно, разные.

Вот вопросы к регулярке-2024/25. А вот мой телеграм .

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Начнем с вопроса, который не имеет смысла перед стартом регулярки и по которому вы легко отличите не-самурая.

Кто возьмет Кубок Стэнли?

Кто угодно. Никто. Не от чего оттолкнуться. Даже порассуждать не о чем.

Я помню, пару лет назад легенда КХЛ ТВ Андрей Юртаев посмешил репликой «Тампа» не возьмет третий подряд кубок» – «Тампа» в итоге играла в финале и ей не хватило всего две победы.

Мы можем очертить широкий круг команд, которые целятся в поздние стадии плей-офф. Мы можем выделить команды переходного периода. Но обсуждать финал Кубка Стэнли сейчас – значит не уважать дистанцию, которая нас от этого финала отделяет.

Дистанция грандиозная, и на ней запланировано много всего, и произойдет много всего незапланированного. Команде, которая в итоге возьмет кубок, предстоит проделать очень длинный путь и на этом пути серьезно преобразиться.

Наша цель перед регуляркой – следить за преображениями.

Дальше – важная и вообще невеселая тема.

Когда и как «Коламбус» оправится от потери Годро?

На время остановим музыку. «Коламбус» в принципе переживает длинный турбулентный отрезок, и этот отрезок летом-2024 стал каким-то кошмаром: хоккей потерял Джонни Годро.

Но весь хоккей потерял Годро как зрелище, а «Коламбус» потерял его как составную часть. Важнейшую составную часть. Тут, конечно, чистая психология, и важно, чтобы команда вернулась чисто психологически – подозреваю, это будет сложно.

Ниже – еще один вопрос, который можно было бы и не задавать. Просто потому что в эти дни его задают слишком часто.

Сколько голов забьет Александр Овечкин?

«И сколько из них будут в пустые ворота?» – добавляет наш пользователь Александр Ш. (это просто небольшая шутка).

Такой масс-маркет, что даже как-то неловко браться – нужно подключать астрологию, метафизику, даже что-то религиозное («верю!», «не верю!»).

Но если искать что-то рациональное, то я для себя нашел ориентир в вопросах предпенсионных голов Великого. Это Джо Павелски.

Джо был намного менее выдающимся физически игроком, и он на год старше Александра – в последние три свои сезона забрасывал 27-28-27 шайб. Не вижу причин сильно отклонять Овечкина от этого графика.

Для взятия планки нужно 42 гола.

Остались ли целые игроки после этой предсезонки?

Если бы хоккейные травмы входили в компетенцию ВОЗ, впору было бы объявлять пандемию.

«Монреаль» выменял Лайне – тот выбыл на 2-3 месяца. Райнбахер пробовался в основу – вылетел на полгода.

Селебрини бежал один в ноль, подвернул ногу – травма.

Панарин не доиграл матч с «Нью-Джерси».

Даути сломал ногу в товарняке с «Вегасом» – это очень надолго.

И да, Робертсон хотел как лучше, а получилось как всегда.

На несколько недель выпал Болди.

Понятно, что это НХЛ, и ставки растут, и даже на предсезонке уже становится жарковато, но с серьезными травмами уже какой-то перебор, а ведь еще даже не декабрь.

Пример Мичкова доказывает, что КХЛ сильнее НХЛ?

Чисто по фактам: Матвей заходил в СКА три раза, и каждая следующая попытка выглядела хуже предыдущей: 13 матчей в первый заход, три – во второй и лишь один – в третий.

Его основной командой в КХЛ, таким образом, стал ХК «Сочи» – что само по себе не то чтобы вдохновляет. В последнем сезоне он показал в принципе адекватную для игрока его возраста статистику (близко к очку за матч), но в целом казалось, что талант не того масштаба, каким он выглядел где-то в 2020-м.

Матвей уехал в НХЛ – и мы сразу увидели шикарные нарезки с его действиями за «Флайерс». Мы сразу увидели, как в четырех матчах предсезонки он набирает 3+4. Если что – это больше, чем за все 16 игр за СКА.

Мы увидели вот такой смелый хоккей:

Понятно, что это лишь предсезонка, но много ли игроков так ярко и так резко стреляли даже в рамках лагеря/товарищеских игр?

Как переезд сказывается на траектории клуба?

У нас тут ситуация: «Аризона» была бодрой, созревающей командой для борьбы за уайлд-кард – и тут случился переезд в «Юту». Что будет дальше? Резкое падение? Взлет под предводительством Михаила Сергачева? Трудно представить, как физический переезд может сказаться на позиционировании, но вот это мы как раз и проверим.

Киф не смог в «Торонто». Чего от него хотят «Девилс»?

«Нью-Джерси» прошел практически идеальный путь от перестроечного дна до попадания в список контендеров (пока условно), и добрался до момента, когда пришлось поменять тренера, с которым клуб прошел первую стадию взросления.

В целом логично, можно передать в руки с другим функционалом, но... Шелдон Киф? Он провел 4,5 года в компании с самым талантливым ядром современности (и дружественно настроенным менеджментом) и оставил этот состав, по сути, в том же состоянии, в каком принимал. Там не было какого-то особенного баланса, не было какой-то внятной идеи – и поправьте меня, но не было огня в плей-офф.

Нет-нет, Киф – интересный тренер, но есть ощущение, что ему самому есть куда расти в плане работы с претендентами на кубок. Точно ли он тот человек, который сейчас нужен «Девилс»? Не слишком ли это рискованная ставка?

Что Линди Рафф может дать контендеру?

Ну и чтобы не вставать два раза: «Баффало» пошел по схеме «Нью-Джерси». Команда прошла отрезок от сборника талантливой молодежи до самой (окей, одной из самых) интересной команды лиги. И в момент, когда до серьезных дел (выхода в плей-офф + замах на поздние стадии) остался один шаг, сменила дядьку, который этим пионерлагерем занимался последние годы.

Только продолжение у «Баффало» все же другое: они позвали не кифа в мешке, а свою легенду, Линди Раффа.

Трогательная история, которая уже в силу этой трогательности кажется оправданной, но «Сейбрс» переживают важнейший этап – часики их ядра уже тикают, пришло время больших дел, и хоккею команды нужно заматереть в плейоффном значении этого слова. А Рафф – он вроде бы больше про скорость, нет?

Хочется, чтобы получилось, но для этого Линди должен показать, что его приемы все еще котируются.

Как Федотов играет за команду, за которую хочет играть?

Мы видели послевоенный сезон Федотова за ЦСКА и многое понятно: контракт был на 2 года, армейцы отпустили Ивана после первого.

И вот сейчас – момент истины. С «Флайерс» Иван подписался после своего главного на текущий момент сезона в карьере – туда он хотел, когда был на пике. У него уже был один большой сезон-разогрев, и настало время возвращаться на пик.

«Я чувствую себя лучше, чем в прошлом году», – уже сказал сам Федотов, и мы все надеемся именно на это.

Сколько стоит Игорь Шестеркин?

Игорь приостановит переговоры на время регулярки, но его запрос был услышан (почти 13 млн), и клуб якобы ответил своим предложением в 10,5 млн – и та, и другая суммы автоматически делают Игоря самым высокооплачиваемым вратарем в истории (во втором случае, правда, придется делить этот титул с Прайсом).

Несмотря на то, что контракта сейчас еще нет, планка поднята, и мы будем считать сэйвы Игоря, виртуально накидывая с десяток тысяч за каждый удачный и списывая примерно столько же за неудачный.

Интересное будет время.

Вернется ли Ландескуг?

Я понимаю, что наш прожектор в основном направлен на Валеру Ничушкина, и его тоже хочется увидеть живым-здоровым в составе «Эвс», но, по моим ощущениям, траектория «Колорадо» от Куги зависит чуть больше.

Габриэль – лидер этой группы. Габриэль – второй центр. Без него «Колорадо» дважды играл в плей-офф и получил два довольно бездарных вылета – в первом и втором раунде.

Он пропустил два года.

«После преддрафтового интервью, – вспоминал как-то Брайан Бурк, – мы хотели его попросить остаться с нами, чтобы поговорить с остальными ребятами».

Потерю таких людей не восполнить обменами, конечно. Да и просто по-человечески хочется увидеть «Колорадо» с действующим и полноценным Ландескугом – с ним это одна из самых впечатляющих команд в спорте.

Кто будет девятым в топ-9 «Флориды»?

Основная суперсила «Флориды» вшита в состояние ее атакующего топ-9, и в прошлом плей-офф картинку дополнили Володей Тарасенко – вы помните, чем закончилось.

И сейчас место свободно. В регулярке там может сыграть и кто-то типа Ника Казинса – мы помним, в прошлом сезоне фактически так и было. Но для плей-офф, где начнутся всякие тампы, бостоны и далласы, это ведь не ответ.

Сколько Стэмкос забьет Василевскому?

«Я сказал ему, чтобы он стукнул меня, как только забьет мне гол. Не если, а когда».

«Я» – это Андрей Василевский.

«Он» - вы поняли кто. Но если не поняли, то Стивен Стэмкос.

Не думаю, представляли ли вы себе такое возможным, но действительно: в этом сезоне мы можем увидеть, как Стэмкос забивает Василевскому.

Для меня парадоксальнее звучит только два высказывания: «Сергачев может забить Василевскому» (это, кстати, тоже стало возможно) и «Кучеров может забить Василевскому».

«Тампа» играет с «Нэшвиллом» 29 октября и 29 ноября.

Может ли лучшим по зарплате вратарем НХЛ стать бэкап?

Зарплаты вратарей – новый черный. Видимо, мы наблюдаем последствия сговора: топы позиции посмотрели на рост потолка зарплат и решили выбить себе, то есть вратарям, какой-то неплохой процент.

Вы правильно поняли, это про Джереми Сваймена – да, он воюет за прорывные для индустрии деньги, хотя не провел ни одного сезона железно первым вратарем «Бостона». И это не укладывается в голове.

Его лучший результат – 44 матча (половина сезона – это 41 игра).

Все, кто ахнул от запроса Шестеркина, теперь, наверное, в смешанных чувствах.

Кто из лидеров лиги по xG при 5-на-5 не выйдет в плей-офф?

В прошлом году «Питтсбург» был в топ-4 команд НХЛ по этому показателю. Да-да, в топ-4 – причем после, держитесь, «Нэшвилла». И вы помните, что было в турнирой таблице: проблемы с реализацией вывели «пингвинов» настолько за пределы борьбы за уайлд-кард, что их не было в претендентах на финише – хотя там был «Вашингтон».

И кстати – пятыми в таблице по xG были «Девилс», а следующей команды из-за пределов плей-офф была «Филадельфия», на 12-м месте.

Тарасенко и Кэйн не смогли в Нью-Йорке. Смогут ли в Детройте?

Я бы посмотрел на это так: в «Рейнджерс»-2023 была довольно эксклюзивная ситуация, в которой менеджмент пошел в какой-то адский ва-банк и как-то экстренно собрал на рынке все, что казалось бомбическим усилением. По духу это были такие фэнтези-маневры – в жизни все, что из области фэнтези, работает скверно. «Рейнджерс» это сами и доказали.

Но! Кэйн уже провел в «Детройте» регулярку и здорово там себя нашел.

Володя провел плей-офф за «Флориду» и показал, чем может быть полезен команде, которая планирует играть в плей-офф – не первым снайпером, но наикрепчайшим исполнителем для топ-9.

Я к тому, что Айзерман берет обоих, гораздо лучше понимая, собственно, зачем – и это обещает чуть более здоровый итог. Насколько – уже посмотрим.

Сколько стоит Митч Марнер, если Драйзайтль – 14 млн?

Кажется, что Марнер не может ориентироваться на Драйзайтля, но сам факт того, что зарплаты растут, уже настолько очевиден, что прорывной контракт запрашивает даже некто Сваймен. Чего уж говорить о Митчелле Марнере?

И, опять же, как показывает пример Нюландера, контрактный сезон имеет значение. И особенное значение имеет старт этого сезона: свои 11,5 млн Нюл заработал как раз где-то на первом отрезке чемпионата. Так что вместе с сэйвами Шестеркина считаем отборы, передачи, финты и голы Марнера – и держим кулачки за бедолагу Треливинга, которому со всем этим счастьем разбираться.

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Фото: East News /Frank Gunn/The Canadian Press via AP, AP Photo/Rick Scuteri, AP Photo/John Minchillo, AP Photo/Michael Dwyer, AP Photo/Reinhold Matay, Dustin Bradford/Icon Sportswire, AP Photo/Pamela Smith, AP Photo/Jeffrey T. Barnes, AP Photo/Gregory Bull, AP Photo/Spenser Heaps, AP Photo/Jay LaPrete, AP Photo/Frank Franklin II; ska.ru