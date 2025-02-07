Маккиннон набрал 0+3 в игре с «Калгари» и вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. У него 83 очка против 81 у Драйзайтля и 79 у Кучерова
Нэтан Маккиннон набрал 0+3 с «Калгари» и вернул лидерство в гонке бомбардиров.
Форвард «Колорадо» трижды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (4:2) и был признан второй звездой.
На счету 29-летнего канадца стало 83 (20+63) очка в 56 играх в текущем сезоне при полезности «+17».
Он вернул лидерство в гонке бомбардиров лиги, опережая форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля (81 очко в 54 играх, 38+43) на 2 балла.
На третьем месте идет форвард «Тампы» Никита Кучеров (79 в 51, 25+54), сегодня сделавший 2 передачи в матче с «Оттавой» (5:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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