Драйзайтль обошел Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ – 81 очко против 80. Кучеров идет 3-м – 77 очков
Леон Драйзайтль обошел Нэтана Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
В матче регулярного чемпионата между «Эдмонтоном» и «Чикаго» (4:3 ОТ) немецкий форвард набрал 2 (1+1) очка. В его активе стало 81 (38+43) очко в 54 матчах сезона.
Драйзайтль опередил нападающего «Колорадо» на один балл. У Маккиннона 80 (20+60) набранных очков за 55 игр.
Третье место занимает форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, на счету которого 77 (25+52) очков в 50 матчах текущей регулярки.
Отметим, что «Тампа» провела на 2 игры меньше «Эдмонтона» и на 3 матча меньше «Колорадо».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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