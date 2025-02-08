Каменев о готовности ЦСКА к плей-офф: «Очень много удаляемся – это нужно убирать, осталось 10-12 игр»

Владислав Каменев оценил готовность ЦСКА к играм плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

На данный момент команда под руководством Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 52 играх.

– Сезон для ЦСКА получается турбулентный. Поделись впечатлениям и оцени готовность к плей-офф.

– Да, совсем мало осталось времени до плей-офф. В начале сезона показывали не такую игру, которую хотелось бы. Была серия поражений, потом серия побед. Сейчас тоже – то победа, то поражение.

У меня тоже сезон получается по результативности не очень. Бывают игры, когда столько моментов, а шайба просто не заходит в ворота. Раньше такие моменты вообще спокойно реализовывал. А в этом году что-то не так, хотя все то же самое делаю.

– Готова ли команда к плей-офф?

– Осталось 10-12 игр до плей-офф, и я думаю уже нужно убирать плохое, это удаления в первую очередь. Очень много удаляемся, – сказал форвард армейцев.