Каменев о готовности ЦСКА к плей-офф: «Очень много удаляемся – это нужно убирать, осталось 10-12 игр»
На данный момент команда под руководством Ильи Воробьева занимает 5-е место в таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 52 играх.
– Сезон для ЦСКА получается турбулентный. Поделись впечатлениям и оцени готовность к плей-офф.
– Да, совсем мало осталось времени до плей-офф. В начале сезона показывали не такую игру, которую хотелось бы. Была серия поражений, потом серия побед. Сейчас тоже – то победа, то поражение.
У меня тоже сезон получается по результативности не очень. Бывают игры, когда столько моментов, а шайба просто не заходит в ворота. Раньше такие моменты вообще спокойно реализовывал. А в этом году что-то не так, хотя все то же самое делаю.
– Готова ли команда к плей-офф?
– Осталось 10-12 игр до плей-офф, и я думаю уже нужно убирать плохое, это удаления в первую очередь. Очень много удаляемся, – сказал форвард армейцев.
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