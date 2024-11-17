ЦСКА не пропускает уже 144 минуты. Почему все так резко наладилось?

Пять главных изменений.

Еще месяц назад ЦСКА потрясал ужасными результатами. С 3 по 20 октября команда проиграла шесть из семи матчей, а особенно показательными получились игры против «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).

Сейчас у ЦСКА все выглядит стабильно неплохо: шесть побед за семь встреч, два сухих матча с «Локомотивом» (2:0) и «Ак Барсом» (3:0). Последний раз команда Воробьева пропускала в середине матча против «Лады» (4:1). Затем клуб выдал яркую сухую серию – 144:41 без пропущенных голов. В воротах ЦСКА в этих встречах выходил Иван Просветов.

Кажется, ЦСКА наконец-то закончил перестройку и решил ряд проблем. Что же наладилось?

1. Нашли подход к сильным соперникам. Главная победа для ЦСКА за последние семь матчей – над «Локомотивом» (2:0). Команда Воробьева не только не пропустила от лидера лиги, но и остановила соперника на подъеме. Тогда «Локомотив» шел на серии из 11 матчей без поражений.

Победа над «Ак Барсом» подтвердила, что тот успех ЦСКА не был случайным. На отдельном отрезке у команды все выглядит прекрасно – 24:7 составила разница шайб за последние семь матчей. Месяц назад показатели были совсем другими (16:29).

2. Иван Просветов много спасает. Еще недавно на счету Просветова было только 3 победы за 11 матчей. Его статистика не впечатляла – 90,4% отраженных бросков в среднем за матч. Просветова даже отправляли на короткий отдых и какое-то время заявляли запасным (или не заявляли вообще). Тогда же появились слухи о возможном обмене.

Сейчас игра Просветова значительно улучшилась. Это подтверждается двумя сухими матчами. Интересно, что в матче против «Локомотива» Просветов был ближе всего к пропущенной шайбе. Гол Рушана Рафикова официально не случился из-за атаки на вратаря.

3. Ветераны возвращаются на прежний уровень. Большой вопрос во время спада ЦСКА возникал к игрокам, на которых больше всего надеялись. Речь идет про высокооплачиваемых нападающих Владислава Каменева и Константина Окулова (у каждого – 75 млн рублей за сезон). После 18 игр они набрали всего по 8 очков.

В последнем матче против «Ак Барса» их связка вновь заработала. Они организовали первый гол ЦСКА, автором которого стал Каменев. Атака получилась довольно интересной: Окулов затормозил на синей линии, стянул на себя игроков «Ак Барса» и нашел пространство для паса на Провольнева. Защитник ЦСКА бросил по воротам, а Каменев добил шайбу.

4. Появилась надежность в обороне. Два подряд матча без пропущенных шайб – это не только заслуга Просветова, но и грамотная игра команды в защите. Еще недавно ЦСКА был одним из худших клубов КХЛ по количеству пропущенных шайб. Сейчас – шестой по надежности обороны (64 шайбы).

Плохо выглядел Владислав Провольнев. Он часто оказывался на льду, когда ЦСКА пропускал. Все поменялось и у Владислава. Провольнев теперь играет не только надежно, но и результативно – в последних трех играх у него 3 (1+2) очка. С «Ак Барсом» он забил гол и отметился ассистом на Каменева.

5. Новички наконец-то заиграли. Главная проблема обновленного состава ЦСКА – почти все пришедшие летом хоккеисты долгое время не играли в России. Поэтому им требовалось время, чтобы адаптироваться к новым условиям.

Самым результативным новичком за последние семь матчей стал Руслан Исхаков – на его счету 9 (3+6) очков. Сейчас Исхаков – третий бомбардир команды (18 очков). Из всех игроков ЦСКА он уступает только Виталию Абрамову (21) и Максиму Соркину (19).

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев радуется успехам команды: «Мы движемся в правильном направлении. Три последних матча были очень хорошими».

Теперь главное для ЦСКА – не растерять эти результаты.

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Фото: РИА Новости /Максим Богодвид