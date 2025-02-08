Подъяпольский про Овечкина в СКА: «Не перейдет туда. Он говорил, что в «Динамо» вернется, за свои слова он отвечает всегда»
Владислав Подъяпольский высказался о возвращении Александра Овечкина в КХЛ.
– Если Овечкин перейдет в СКА, что будет?
– Во-первых, я думаю, что он туда не перейдет. Он говорил уже в интервью, что в «Динамо» вернется. За свои слова, думаю, отвечает всегда, – сказал вратарь бело-голубых.
Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Действующий контракт форварда с «Вашингтоном» рассчитан до 2026 года.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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