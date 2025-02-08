Логан Дэй: «Овечкин никогда не будет общаться свысока. С ним спокойно можно пойти выпить пиво после тренировки. Могу сказать о нем только хорошее»
Логан Дэй поделился мнением об Александре Овечкине.
– В тренинг-кэмпах «Вашингтона» вы наверняка пересекались на льду не только с Кузнецовым, но и с Овечкиным. Что удалось вынести из тренировок с ним?
– Точно вынес, что у него прекрасная прическа. Александр невероятно приятен в общении. Он никогда не будет общаться с кем-либо свысока. С ним спокойно можно пойти выпить пиво после тренировки. При этом Овечкин очень семейный человек. Могу сказать о нем только хорошее.
Сейчас ему осталось меньше двадцати шайб до рекорда Гретцки. Надеюсь, он и рекорд побьет, и у него не прибавится седины на висках. Ови – действительно один из величайших снайперов в истории, – сказал защитник «Трактора» Логан Дэй.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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