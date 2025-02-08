Бучельников о том, можно ли назвать Романа Ротенберга главным стендапером КХЛ: «Скорее хорошим тренером. Отличный наставник. А спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца»
– Можно ли назвать главным стендапером КХЛ Романа Ротенберга?
– Скорее хорошим тренером. В первую очередь он выполняет свою работу на очень высоком уровне, а уж потом задает жару на пресс-конференциях. Все мы пытаемся создавать собственный медийный образ и делаем это по-разному.
Для меня Роман Борисович – отличный наставник, который открыл мне дорогу в большой хоккей и дал шанс побороться за место в составе одного из грандов КХЛ.
– Он действительно настолько эмоционален или в какой-то степени играет на публику?
– Уверен, его спичи перед журналистами идут прежде всего от сердца. Ротенберг просто говорит, что думает. Плюс давайте не забывать: спорт тоже своего рода шоу-бизнес, – сказал форвард «Витязя», ранее выступавший в системе СКА.
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