Бедард обновил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет – 6. Он обошел Бобби Халла и Кэйна
Коннор Бедард обновил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет.
Форвард «Блэкхокс» стал автором решающей шайбы в матче с «Нэшвиллом» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Также 19-летний канадец отметился результативной передачей. На его счету 48 (16+32) очков в 54 играх в сезоне при полезности «минус 21».
Бедард стал рекордсменом «Чикаго» по победным голам для игроков в возрасте до 20 лет, обогнав Бобби Халла и Патрика Кэйна (по 5).
По числу матчей с 2+ очками за карьеру (23) Бедард занимает 3-е место в истории клуба среди игроков до 20 лет, уступая Кэйну (24) и Эдди Ольчику (29).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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