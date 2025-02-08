Бедард обновил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет – 6. Он обошел Бобби Халла и Кэйна

Коннор Бедард обновил рекорд «Чикаго» по победным голам для игроков до 20 лет.

Форвард «Блэкхокс» стал автором решающей шайбы в матче с «Нэшвиллом» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

Также 19-летний канадец отметился результативной передачей. На его счету 48 (16+32) очков в 54 играх в сезоне при полезности «минус 21».

Бедард стал рекордсменом «Чикаго » по победным голам для игроков в возрасте до 20 лет, обогнав Бобби Халла и Патрика Кэйна (по 5).

По числу матчей с 2+ очками за карьеру (23) Бедард занимает 3-е место в истории клуба среди игроков до 20 лет, уступая Кэйну (24) и Эдди Ольчику (29).