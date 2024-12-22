Бедард обошел Кэйна и стал 2-м по голам за «Чикаго» до 20 лет – 30 шайб. Лидирует Ольчик – 49 голов

Коннор Бедард обошел Патрик Кэйна и приблизился к рекорду «Чикаго».

19-летний форвард набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (4:6).

Эта шайба стала для Бедарда 30-й в НХЛ в возрасте до 20 лет. По этому показателю он опередил Кэйна (29) и вышел на второе место в истории клуба. Лидирует Эдди Ольчик – 49 голов.

В текущем сезоне на счету нападающего 29 (8+21) очков в 34 матчах при полезности «минус 11».

У Бедарда 87 очков за первые 100 игр в НХЛ. Кросби набрал – 132, Овечкин – 128, Макдэвид – 108, Кэйн – 96, Мэттьюс – 90