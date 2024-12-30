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  • Бедард забил 10-й гол в сезоне в матче с «Далласом» и набрал «минус 4». Он 3-й игрок «Чикаго» с 60+ очками за календарный год в возрасте до 20 лет
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Бедард забил 10-й гол в сезоне в матче с «Далласом» и набрал «минус 4». Он 3-й игрок «Чикаго» с 60+ очками за календарный год в возрасте до 20 лет

Коннор Бедард забил «Далласу» и завершил матч с «минус 4».

Форвард «Блэкхокс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (1:5). 

В текущем сезоне у 19-летнего канадца 32 (10+22) очка в 37 играх при полезности «минус 17» и среднем времени на льду 19:46. 

В календарном 2024 году Бедард набрал 60 (17+43) очков в 69 играх. Он стал 3-м игроком в истории «Чикаго» с таким достижением в возрасте до 20 лет. 

Ранее Бобби Халл набрал 61 очко в календарном 1958 году, а Эдди Ольчик – 60 в 1985-м. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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