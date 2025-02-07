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Чикран об Овечкине: «Здорово быть частью его погони. Мы болеем за него»

Джейкоб Чикран высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Сегодня капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Филадельфией» (4:3). Он идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Действительно здорово быть частью его погони. Для нас как для группы было действительно особенным увидеть, насколько большим достижением может стать для него то, что он делает.

Мы болеем за него, а он продолжает забивать, продолжает приносить нам пользу, это здорово»,– сказал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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