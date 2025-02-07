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  • Ротенберг об Овечкине: «Изучаем в хоккейной школе, как он забивает голы. Смотрю вместе с сыном, он тоже праворукий форвард. Пока не умеет так бросать, но будет работать над этим»
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Ротенберг об Овечкине: «Изучаем в хоккейной школе, как он забивает голы. Смотрю вместе с сыном, он тоже праворукий форвард. Пока не умеет так бросать, но будет работать над этим»

Роман Ротенберг поделился мыслями о броске Александра Овечкина.

«Царствие небесное дяде Мише [отцу Овечкина], еще он мне рассказывал, как вообще Саша наладил такой бросок. Он его отрабатывал дома. Соседи жаловались, а Овечкин просто бросал в стенку по тысяче раз в день. Это же какая была внутренняя мотивация! А сейчас у него лучший бросок в мире, который пока никто не может повторить.

Но детишки будут к этому стремиться. Мы же в хоккейной школе показываем и изучаем, как Овечкин забивает голы. Я смотрю их вместе с сыном, он у меня тоже праворукий форвард. Пока маленький, не умеет так бросать. Но он будет работать над этим.

И очень важно, чтобы детишки на примере великого Александра Овечкина – как его называют в Америке, Alexander The Great – росли бы и учились играть в хоккей.

И нам нужны еще такие игроки. Мы много работаем над тем, чтобы в КХЛ появлялись яркие хоккеисты, чтобы на них ходили дети. В таком случае наш хоккей получает развитие.

Чем больше будет желающих идти в хоккейные школы, тем лучше. Я говорю сейчас даже о нашей хоккейной школе «Красная машина Юниор», об академии СКА. Я вам передать не могу, сколько желающих играть в хоккей!» – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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