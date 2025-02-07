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Рябкин – 22-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN, Шефер – 1-й, Хэгенс – 2-й

Иван Рябкин занял 22-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN.

Топ-32 возглавил защитник Мэттью Шефер

1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)

2. н. Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)

3. н. Майкл Миса («Сагино»)

4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)

5. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)

6. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)

7. н. Калеб Денуайе («Монктон»)

8. н. Антон Фронделл («Юргорден»)

9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)

10. н Линден Лакович («Мус-Джо»)

...22. н Иван Рябкин («Маскигон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
Драфт НХЛ
Брэмптон
logoИван Рябкин
рейтинги
Виктор Эклунд
ESPN
Майкл Миса
Мэттью Шефер
Калеб Денуайе
logoДжеймс Хэгенс
logoНХЛ
logoЮргорден
Роджер Маккуин
Эри Оттерс
logoБрэндон
Сагино
Монктон
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