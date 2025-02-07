Рябкин – 22-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN, Шефер – 1-й, Хэгенс – 2-й
Иван Рябкин занял 22-е место в рейтинге драфта НХЛ-2025 от ESPN.
Топ-32 возглавил защитник Мэттью Шефер.
1. з. Мэттью Шефер («Эри Оттерс»)
2. н. Джеймс Хэгенс (Бостонский колледж)
3. н. Майкл Миса («Сагино»)
4. н. Портер Мартон («Брэмптон»)
5. н. Роджер Маккуин («Брэндон»)
6. н. Виктор Эклунд («Юргорден»)
7. н. Калеб Денуайе («Монктон»)
8. н. Антон Фронделл («Юргорден»)
9. н Джейк О’Брайен («Брантфорд»)
10. н Линден Лакович («Мус-Джо»)
...22. н Иван Рябкин («Маскигон»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
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