«Даллас» выменял Гранлунда и Сиси у «Сан-Хосе» на выбор в первом раунде драфта
Микаэль Гранлунд перешел в «Даллас» из «Сан-Хосе».
Генеральный менеджер «Старс» Джим Нилл объявил, что клуб приобрел финского 32-летнего нападающего Микаэля Гранлунда и 31-летнего защитника Коди Сиси у «Сан-Хосе».
Взамен «Шаркс» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2025 года и условный выбор в третьем раунде.
«Мы рады приветствовать Микаэля и Коди в «Далласе». Оба игрока закроют важные позиции в нашей команде: Гранлунд – опытный бомбардир, который усилит атаку как в равных составах, так и в большинстве.
Сиси добавит стабильности и физической силы в обороне. Кроме того, они обладают ценным опытом игры в плей-офф, что поможет нам в дальнейшем», – сказал Нилл.
Гранлунд заработал 45 (15+30) очков в 52 матчах текущего сезона. Коди Сиси провел 52 игры и набрал 15 (4+11) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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