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Губерниев о том, с кем хотел бы провести эфир: «С Ротенбергом на хоккее было бы интересно. Он яркий человек. Мы бы зажгли»

Дмитрий Губерниев рассказал, что хотел бы провести эфир с Романом Ротенбергом.

– Если бы можно было выбрать любого человека, с кем бы вы мечтали отработать репортаж? 

– Мне было бы интересно с Николай Николаевичем Озеровым. Что тут далеко ходить.

Если продолжать дальше, то с теми людьми, кто комментировал лыжи и биатлон до меня, – Георгий Сурков и Анатолий Малявин. Я не был с ними знаком, но мне бы хотелось, безусловно. Они ушли до того, как я попал на телевидение. Это путеводные звезды.

Озерова помнят и знают все. Малявина и Суркова у нас в стране вспоминаю только я, но они для меня учителя.

– Только с деятелями вашей профессии? 

– Если смотреть шире... Давайте распахнем фантазию. Мне повезло, я комментировал открытие Олимпиады в Турине с Олегом Павловичем Табаковым. Представляете, я работал с Тарасовой и Табаковым, мы вместе вели репортаж. Это невероятный подарок судьбы!

Гипотетически было бы интересно поработать с Мстиславом Ростроповичем. 

– Есть кто-то из ныне работающих в футболе или хоккее, с кем бы хотелось провести эфир? 

– На хоккее было бы интересно с Романом Борисовичем Ротенбергом. Он уже на эту тему говорил, и я только присоединяюсь. Он яркий человек. Мы бы с ним зажгли. 

Все-таки я футбольный и хоккейный обозреватель. Не со всеми комментировал, но со многими работал. Мне кажется, я счастливый человек.

Каждый занимается своим делом. Пусть все останется как есть. А то мы с Димой Градиленко так хорошо перерыв футбольного матча прокомментировали 14 лет назад, что люди до сих пор помнят, – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Нападающие уровня Эмбаппе должны отрабатывать в обороне». Ротенберг открыл нового персонажа

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoРоман Ротенберг
logoДмитрий Губерниев
logoСКА
logoКХЛ
Георгий Сурков
logoНиколай Озеров
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