Ротенберг перед «Спартаком»: «Принципиальная игра. Все с боевым настроем, у каждого горят глаза. Будут полные трибуны – у СКА всегда так на выезде»
Игра Фонбет чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Москве. Начало – в 19:30 по московскому времени.
– Какое у вас настроение перед матчем со «Спартаком»?
– Это принципиальная игра. Мы сейчас здорово потренировались. Все с боевым настроем. У каждого игрока горят глаза. Все рады возвращению травмированных ребят. Ждем и других. Сегодня сыграем нашим лучшим составом на данный момент.
Все готовы, будут полные трибуны – у нас так всегда на выезде, на каждой игре. Мы очень этому рады. Будет настоящая хоккейная атмосфера.
Мы будем стремиться к тому, чтобы показать нашу лучшую игру, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг про удары в голову: «Карма существует. Если человек ударил кого-то, ему вернется в следующей игре или даже смене. Метод бумеранга никто не отменял»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий