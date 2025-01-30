Роман Ротенберг рассказал о подготовке СКА к матчу со «Спартаком».

Игра Фонбет чемпионата КХЛ пройдет сегодня в Москве. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Какое у вас настроение перед матчем со «Спартаком»?

– Это принципиальная игра. Мы сейчас здорово потренировались. Все с боевым настроем. У каждого игрока горят глаза. Все рады возвращению травмированных ребят. Ждем и других. Сегодня сыграем нашим лучшим составом на данный момент.

Все готовы, будут полные трибуны – у нас так всегда на выезде, на каждой игре. Мы очень этому рады. Будет настоящая хоккейная атмосфера.

Мы будем стремиться к тому, чтобы показать нашу лучшую игру, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг про удары в голову: «Карма существует. Если человек ударил кого-то, ему вернется в следующей игре или даже смене. Метод бумеранга никто не отменял»