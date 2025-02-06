Борис Ротенберг о решении ИИХФ по России: «Главное, чтобы наш флаг был на первом месте. Пусть смотрят, как мы развиваемся. Потом будут проситься, а мы подумаем, брать их с собой или нет»

Борис Ротенберг высказался касательно недопуска России на ЧМ по хоккею-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

– То, что нас не допустили на чемпионат мира, означает, что народ переключился на наш чемпионат КХЛ?

– Пусть они смотрят на нас, как мы развиваемся. Потом будут проситься, а мы подумаем, брать их с собой или нет.

Развитие внутри страны – самое главное. Главное, чтобы наш флаг был всегда на первом месте, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг.