Борис Ротенберг о решении ИИХФ по России: «Главное, чтобы наш флаг был на первом месте. Пусть смотрят, как мы развиваемся. Потом будут проситься, а мы подумаем, брать их с собой или нет»
Борис Ротенберг высказался касательно недопуска России на ЧМ по хоккею-2026.
Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.
– То, что нас не допустили на чемпионат мира, означает, что народ переключился на наш чемпионат КХЛ?
– Пусть они смотрят на нас, как мы развиваемся. Потом будут проситься, а мы подумаем, брать их с собой или нет.
Развитие внутри страны – самое главное. Главное, чтобы наш флаг был всегда на первом месте, – сказал вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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