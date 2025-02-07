КХЛ о задержании фанатов «Ак Барса» на игре со СКА за бросание на лед кепки и шапки: «Сожалеем об инциденте, рассмотрим его на встречах со службами безопасности»

КХЛ прокомментировала задержание болельщиков «Ак Барса» на матче со СКА.

Трое болельщиков казанского клуба были доставлены в отдел полиции за бросание головных уборов на лед «СКА-Арены» после хет-трика форварда «Ак Барса» Артема Галимова.

«Отмечать хет-трики бросанием головных уборов – давняя хоккейная традиция, которая зарегламентирована КХЛ. И этот случай является исключением из запрета на выброс посторонних предметов на лед.

Мы сожалеем об этом инциденте, случай рассмотрен всесторонне. Мы благодарны «Ак Барсу » и СКА за то, что сработали оперативно, чтобы сгладить впечатления семьи от похода на хоккей.

Лига регулярно в течение сезона проводит встречи со службами безопасности и правоохранительными органами, где рассматриваются различные эпизоды, случающиеся на матчах.

Этот случай также будет рассмотрен», – сообщила пресс-служба КХЛ Спортсу’‘ .

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