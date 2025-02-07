КХЛ о задержании фанатов «Ак Барса» на игре со СКА за бросание на лед кепки и шапки: «Сожалеем об инциденте, рассмотрим его на встречах со службами безопасности»
Трое болельщиков казанского клуба были доставлены в отдел полиции за бросание головных уборов на лед «СКА-Арены» после хет-трика форварда «Ак Барса» Артема Галимова.
«Отмечать хет-трики бросанием головных уборов – давняя хоккейная традиция, которая зарегламентирована КХЛ. И этот случай является исключением из запрета на выброс посторонних предметов на лед.
Мы сожалеем об этом инциденте, случай рассмотрен всесторонне. Мы благодарны «Ак Барсу» и СКА за то, что сработали оперативно, чтобы сгладить впечатления семьи от похода на хоккей.
Лига регулярно в течение сезона проводит встречи со службами безопасности и правоохранительными органами, где рассматриваются различные эпизоды, случающиеся на матчах.
Этот случай также будет рассмотрен», – сообщила пресс-служба КХЛ Спортсу’‘.
Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию – за то, что бросили кепки на лед
Болельщика «Ак Барса» из Астаны отвели в полицию за бросок шапки на лед после хет-трика Галимова СКА. На него составили протокол: «Надеюсь, что мой штраф аннулируют»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий