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  • Болельщика «Ак Барса» из Астаны отвели в полицию за бросок шапки на лед после хет-трика Галимова СКА. На него составили протокол: «Надеюсь, что мой штраф аннулируют»
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Болельщика «Ак Барса» из Астаны отвели в полицию за бросок шапки на лед после хет-трика Галимова СКА. На него составили протокол: «Надеюсь, что мой штраф аннулируют»

18-летний болельщик «Ак Барса» оштрафован за бросок шапки на лед.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге во время матча Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и казанским клубом (3:8). После хет-трика Артема Галимова болельщики «Ак Барса» бросили головные уборы на лед, за что были задержаны полицией.

Среди пострадавших был Андрей Домарев и его 10-летний сын Роман. Их продержали в отделении несколько часов, но позже отпустили, аннулировав протокол о нарушении.

18-летний Амир бросил на лед шапку. Он живет в Астане и болеет за «Ак Барс» с детства. В Петербурге Амир специально задержался ради игры.

«Стюард подошла сразу и начала показывать жестами, что так не надо было делать. В перерыве между первым и вторым периодом мы вышли с девушкой в холл и обсуждали игру.

Я замечаю, что стоит человек, который смотрит на меня и молчит. Я к нему обратился, а это оказался представитель службы безопасности. Он спросил: я ли бросил шапку? Я подтвердил», – сказал Амир.

Болельщика и его девушку сопроводили в пункт полиции. На Амира составили протокол и попросили объяснительную. Девушку не наказали. 

Амир подтверждает, что в полиции ему озвучили возможную сумму штрафа – 3 тысячи рублей за нарушение правил поведения на спортивном мероприятии. После решения суда сумма может вырасти до 10 тысяч рублей.

Отмечается, что проблема связана с тем, что он бросил именно шапку. В регламенте КХЛ указано, что разрешено бросать на лед только бейсболки. Из КХЛ или СКА с фанатом никто не связывался. 

«Я решил взять ситуацию в свои руки. Нашел людей из «Ак Барса», которые могут мне помочь. Они занимаются этим вопросом. Надеюсь, что все решится, и мой штраф аннулируют», – пояснил Амир Спортсу’‘.

Скандал на «СКА-Арене»: фанатов «Ак Барса» увели в полицию – за то, что бросили кепки на лед

«Ак Барс» о задержании фаната с сыном в Петербурге: «Наша общая с КХЛ и СКА задача – предпринять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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