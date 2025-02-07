Макар забросил 20-ю шайбу в сезоне. Он достиг такой отметки в 3-й раз за карьеру – делит лидерство среди действующих защитников с Бернсом и Карлссоном

Кэйл Макар забросил 20-ю шайбу в сезоне.

Защитник «Колорадо » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:2 ОТ) и был признан третьей звездой.

На счету 26-летнего канадца стало 60 (20+40) очков в 56 играх при полезности «+17». Он возглавляет гонку бомбардиров среди защитников.

Отметки 20 голов за сезон Макар достиг в 3-й раз за карьеру в лиге. Его личный рекорд – 28 голов в 77 играх в сезоне-2021/22.

По числу сезонов с 20+ шайбами он сравнялся с Брентом Бернсом («Каролина») и Эриком Карлссоном («Питтсбург»). Теперь они втроем делят лидерство среди действующих защитников.

Рекорд лиги по числу сезонов с 20+ шайбами для игроков обороны делят Рэй Бурк и Дени Потвен (по 9).