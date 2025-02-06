Ротенберг снова подарил будильник журналисту: «За вклад в развитие хоккея»

Роман Ротенберг подарил будильник журналисту после матча с «Витязем».

СКА одержал победу со счетом 4:2.

«Хотел вручить будильник вам за правильные вопросы, за ваш вклад в развитие хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.

Будильник Ротенберга: сколько стоит, кому подарил и куда пропал после поражения 3:8