Ротенберг снова подарил будильник журналисту: «За вклад в развитие хоккея»
Роман Ротенберг подарил будильник журналисту после матча с «Витязем».
СКА одержал победу со счетом 4:2.
«Хотел вручить будильник вам за правильные вопросы, за ваш вклад в развитие хоккея», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, ранее Ротенберг уже дарил будильники журналистам.
Будильник Ротенберга: сколько стоит, кому подарил и куда пропал после поражения 3:8
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Витязя» во «Вконтакте»
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