Галимов об ошибках: «Отыграл матч и забыл. Запомнились слова Радулова: «Сегодня насрал, завтра должен сделать наоборот. Есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший»
Артем Галимов рассказал, как реагирует на критику.
– Вы какой игрок, тот, которого нужно ругать или похвала лучше работает?
– Я еще сам не разобрался. Я нормально на все реагирую. Если критика обоснована, то нормально, я ведь сам понимаю, что накосячил.
– Свойственно ли вам копаться в себе и долго переживать из-за ошибок?
– Отыграл матч и забыл. Со временем ко мне это пришло.
Когда Радулов был в команде, он сказал правильные слова, они мне запомнились: «Хоккей этим и интересен – сегодня ты вышел и насрал, а завтра ты должен выйти и сделать все наоборот. У тебя есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший, а то, что было вчера, случайность», – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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