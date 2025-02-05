Галимов об ошибках: «Отыграл матч и забыл. Запомнились слова Радулова: «Сегодня насрал, завтра должен сделать наоборот. Есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший»

Артем Галимов рассказал, как реагирует на критику.

– Вы какой игрок, тот, которого нужно ругать или похвала лучше работает?

– Я еще сам не разобрался. Я нормально на все реагирую. Если критика обоснована, то нормально, я ведь сам понимаю, что накосячил.

– Свойственно ли вам копаться в себе и долго переживать из-за ошибок?

– Отыграл матч и забыл. Со временем ко мне это пришло.

Когда Радулов был в команде, он сказал правильные слова, они мне запомнились: «Хоккей этим и интересен – сегодня ты вышел и насрал, а завтра ты должен выйти и сделать все наоборот. У тебя есть следующая игра, чтобы доказать, что я лучший, а то, что было вчера, случайность», – сказал нападающий «Ак Барса » Артем Галимов .