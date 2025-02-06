Гатиятулин об игре «Ак Барса»: «У нас даже в проигранных матчах были хорошие отрезки. Победы придают уверенности, но еще есть над чем работать»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Автомобилистом» (4:1).

– Мы завершили серию из четырех матчей через день, ребята – молодцы, провели много качественных отрезков, в том числе и в этой игре. В нужный момент хорошо себя проявили спецбригады. Вновь спасибо болельщикам за поддержку.

– Тренер «Автомобилиста» сказал, что это матч за четыре очка. Чем важен был этот матч для вас?

– Да, мы соседи по турнирной таблице, тоже заостряли на этом внимание. После матча в Петербурге попросили ребят серьезно подготовиться, они это услышали.

– Многие игроки помнят вылет от «Автомобилиста» в первом раунде прошлого плей-офф. Было ли это мотивацией для команды сегодня?

– Штаб точно не вспоминал. Возможно, для ребят это было дополнительной мотивацией, но точно сказать не могу.

Повторюсь, мы соседи по таблице, это важный матч за четыре очка, и этого было достаточно для мотивации сегодня, чтобы сыграть на победу. Тем более, перед нашими болельщиками.

– Егор Бабенко вернулся в расположение команды, сможет ли он сыграть в этом сезоне после тяжелой травмы?

– Егор восстанавливается, но вряд ли он успеет вернуться в этом сезоне.

– Шестую игру за «Ак Барс» провел Эрик О’Делл, у него всего два броска в створ ворот. Как вы оцените его игру?

– У него была большая пауза без игр, он потихоньку набирает форму. Эрик делает много другой хорошей работы, а очки – дело времени.

– После пятой победы подряд можно ли сказать, что команда вышла на уверенный уровень?

– У нас даже в проигранных матчах были хорошие отрезки. Через работу и диалог находили с игроками совместные решения. Конечно, победы придают уверенности, но еще есть над чем работать, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.