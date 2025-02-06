Гатиятулин об игре «Ак Барса»: «У нас даже в проигранных матчах были хорошие отрезки. Победы придают уверенности, но еще есть над чем работать»
– Мы завершили серию из четырех матчей через день, ребята – молодцы, провели много качественных отрезков, в том числе и в этой игре. В нужный момент хорошо себя проявили спецбригады. Вновь спасибо болельщикам за поддержку.
– Тренер «Автомобилиста» сказал, что это матч за четыре очка. Чем важен был этот матч для вас?
– Да, мы соседи по турнирной таблице, тоже заостряли на этом внимание. После матча в Петербурге попросили ребят серьезно подготовиться, они это услышали.
– Многие игроки помнят вылет от «Автомобилиста» в первом раунде прошлого плей-офф. Было ли это мотивацией для команды сегодня?
– Штаб точно не вспоминал. Возможно, для ребят это было дополнительной мотивацией, но точно сказать не могу.
Повторюсь, мы соседи по таблице, это важный матч за четыре очка, и этого было достаточно для мотивации сегодня, чтобы сыграть на победу. Тем более, перед нашими болельщиками.
– Егор Бабенко вернулся в расположение команды, сможет ли он сыграть в этом сезоне после тяжелой травмы?
– Егор восстанавливается, но вряд ли он успеет вернуться в этом сезоне.
– Шестую игру за «Ак Барс» провел Эрик О’Делл, у него всего два броска в створ ворот. Как вы оцените его игру?
– У него была большая пауза без игр, он потихоньку набирает форму. Эрик делает много другой хорошей работы, а очки – дело времени.
– После пятой победы подряд можно ли сказать, что команда вышла на уверенный уровень?
– У нас даже в проигранных матчах были хорошие отрезки. Через работу и диалог находили с игроками совместные решения. Конечно, победы придают уверенности, но еще есть над чем работать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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