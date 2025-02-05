Разин о 2:5 от «Трактора»: «Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все соперники топовые. Горючее закончилось»
– Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде. Все игры очень тяжелые. Все соперники топовые. Можно сказать, горючее закончилось.
Причем не на всю игру, а отрезки были, когда мы проваливали их. Два первых гола быстро пропустили, потом третий и четвертый быстро. Тяжело так отыгрываться в такой ситуации, хотя начали неплохо. Отдохнем – и до встречи в следующей игре.
– Перед игрой остались без Зернова.
– Уже во время предыгровой разминки он подъехал и сказал, что плохо себя чувствует. Потому решили не рисковать.
– После матча с «Салаватом» вы сказали, что это противостояние более принципиальное…
– Да я пошутил. Это корреспондент сказал, я поддержал. Я понимаю, что для челябинцев и магнитогорцев важно победить именно в областном дерби.
– Три гола пропустили при Минулине…
– Так тонко еще не анализировал. Сегодня была не лучшая игра у всей команды, у Артема тоже. Но сваливать все на него мы не будем.
– Сегодня два ложных офсайда зафиксировали у «Трактора», а когда один гол они забили – наоборот, не зафиксировали…
– Сегодня искусственный интеллект был на стороне «Трактора», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
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