Разин о 2:5 от «Трактора»: «Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде, все соперники топовые. Горючее закончилось»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Трактором» (2:5).

– Не хватило сил, эмоций. Третья игра на выезде. Все игры очень тяжелые. Все соперники топовые. Можно сказать, горючее закончилось.

Причем не на всю игру, а отрезки были, когда мы проваливали их. Два первых гола быстро пропустили, потом третий и четвертый быстро. Тяжело так отыгрываться в такой ситуации, хотя начали неплохо. Отдохнем – и до встречи в следующей игре.

– Перед игрой остались без Зернова.

– Уже во время предыгровой разминки он подъехал и сказал, что плохо себя чувствует. Потому решили не рисковать.

– После матча с «Салаватом» вы сказали, что это противостояние более принципиальное…

– Да я пошутил. Это корреспондент сказал, я поддержал. Я понимаю, что для челябинцев и магнитогорцев важно победить именно в областном дерби.

– Три гола пропустили при Минулине…

– Так тонко еще не анализировал. Сегодня была не лучшая игра у всей команды, у Артема тоже. Но сваливать все на него мы не будем.

– Сегодня два ложных офсайда зафиксировали у «Трактора», а когда один гол они забили – наоборот, не зафиксировали…

– Сегодня искусственный интеллект был на стороне «Трактора », – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .