Деанджело набрал 1-е очко в НХЛ после возвращения. У защитника «Айлендерс» передача, 2 хита, 2 блока и полезность «плюс 2» за 22:11 на льду против «Колорадо»
Энтони Деанджело набрал первое очко в НХЛ после возвращения.
Бывший игрок СКА помог «Айлендерс» одержать победу над «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
29-летний защитник сделал голевую передачу на первую шайбу в матче, которую забросил Андерс Ли.
Всего на счету Деанджело 2 хита, 2 блока, один отбор и одна потеря при полезности «плюс 2» за 22:11 на льду.
В Фонбет чемпионате КХЛ он провел 34 матча и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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