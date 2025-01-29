Деанджело набрал 1-е очко в НХЛ после возвращения. У защитника «Айлендерс» передача, 2 хита, 2 блока и полезность «плюс 2» за 22:11 на льду против «Колорадо»

Энтони Деанджело набрал первое очко в НХЛ после возвращения.

Бывший игрок СКА помог «Айлендерс » одержать победу над «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

29-летний защитник сделал голевую передачу на первую шайбу в матче, которую забросил Андерс Ли.

Всего на счету Деанджело 2 хита, 2 блока, один отбор и одна потеря при полезности «плюс 2» за 22:11 на льду.

В Фонбет чемпионате КХЛ он провел 34 матча и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».