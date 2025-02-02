«Айлендерс» выиграли 7 матчей подряд в 9-й раз в истории клуба. Гол Деанджело в овертайме принес команде победу в игре с «Тампой»

«Айлендерс» выиграли 7 матчей подряд в 9-й раз в истории клуба.

Клуб с Лонг-Айленда одолел «Тампу » (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Автором победной шайбы стал защитник Энтони Деанджело , недавно перешедший из СКА. Это был его первый гол за новую команду.

Ранее в истории «Айлендерс » было 8 победных серий из 7+ матчей. Рекорд был установлен в сезоне-1981/82 (15 побед подряд), на втором месте серия из 10 выигранных матчей в сезоне-2019/20.

Команда под руководством Патрика Руа набрала 55 очков в 51 матче и занимает 5-е место в Столичном дивизионе. Отставание от зоны плей-офф – 3 очка.