Касатонов об Олимпиаде-2026: «Должны ехать только с флагом, гербом, гимном и в цветах нашей формы. Мы никогда ни перед кем не унижались»

Алексей Касатонов высказался о возможном допуске спортсменов на Олимпиаду-2026.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея (ИИХФ ) продлила отстранение России от соревнований, действующее с 2022 года.

Вопрос допуска сборной на олимпийский хоккейный турнир будет решать МОК в марте 2025 года.

– Верите ли вы, что сборную России допустят на Олимпиаду-2026?

– Вопрос одновременно простой и сложный. Я думаю, все будет зависеть от политических решений, принятых нашим президентом и президентом США.

– Надо ли ехать командой под нейтральным статусом?

– Конечно, легче всего раздавать советы и давать комментарии. Но лично мое мнение, что мы должны ехать только под своим флагом, с нашим гербом, гимном и в цветах нашей формы.

Я могу понять спортсменов в индивидуальных видах спорта, у них сейчас очень сложные времена. Профессиональный век спортсмена недолог, и, наверное, держать форму им гораздо сложнее, чем спортсменам в команде. Да и их контракты нельзя сравнить с контрактами игроков в клубах.

В хоккее, понятно, все решать будет федерация. Но я считаю, что, учитывая наши великие традиции и победы, выступать под нейтральным статусом недопустимо.

Мы никогда ни перед кем не унижались. Это мое мнение. Мы не за хлебом туда едем, поэтому можно и потерпеть, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .

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