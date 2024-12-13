Касатонов об опросе ВЦИОМ: «Горжусь, что хоккей – спорт номер один в стране. Это заслуга побед СССР и России, а также того, что наши играют в НХЛ – лучшей лиге мира»

Алексей Касатонов высказался о данных, что хоккей – спорт номер один в России.

По данным декабрьского исследования ВЦИОМ, большинство россиян назвали главным национальным видом спорта хоккей – такой ответ дали 27% респондентов.

– Я могу сказать прямо. Я горжусь тем, что хоккей является национальным видом спорта и спортом номер один в нашей стране. Я думаю – это главное!

Это и бывшие заслуги, и тот факт, что наши хоккеисты играют в лучшей лиге мира – НХЛ . Будем объективными – это лучшая лига. Наши игроки в командах НХЛ являются лидерами по результативности и по многим другим факторам. Это очень показательный момент.

– Чем берет в этом случае хоккей и что его отличает от других видов спорта?

– Я еще раз повторюсь, что, в первую очередь, это победы сборной СССР и сборной России . Ну, во-вторых, мы более северная страна. Эта игра очень любимая, и мы имеем все возможности в нее играть. Хотя в других видах спорта, возможно, с этим проще. Но люди смотрят и любят. Так сложилось исторически. Русский хоккей.

Но самое главное – заслуги и победы нашего хоккея, конечно! Кстати, Россия, несмотря на отстранение, до сих пор занимает вторую строчку в рейтинге ИИХФ. Это тоже о многом говорит, – сказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов .

Роман Ротенберг: «Исторически хоккей всегда был нашим видом спорта. Победы СССР на ЧМ, ОИ. Сборная России стала достойным преемником. Мы воспитали невероятное количество звезд»