48,8% игроков НХЛ назвали «Виннипег» худшим местом, куда их могут обменять. «Баффало» на 2-й позиции – 19,51% голосов (The Athletic)
Игроки НХЛ назвали «Виннипег» самым неудачным местом для переезда.
The Athletic анонимно опросил 82 действующих хоккеиста лиги. Им задали вопрос: «Какую команду вы добавили бы под первым пунктом в свой список запрета на обмен?»
48,78% опрошенных назвали «Виннипег». Второе место у «Баффало», третья позиция по частоте упоминания у «Сан-Хосе».
«Там нечем заняться, чертовски холодно и плохая еда. Я ни разу не слышал, чтобы парень, приехав в Виннипег, сказал: «Останусь тут насовсем», – сказал игрок, назвавший «Виннипег».
Топ-7 выглядит следующим образом:
1. «Виннипег» – 48,78%;
2. «Баффало» – 19,51%;
3. «Сан-Хосе» – 8,54%;
4-5. «Калгари» – 3,66%;
4-5. «Оттава» – 3,66%;
6-7. «Анахайм» – 2,44%;
6-7. «Рейнджерс» – 2,44%;
Еще 10,98% опрошенных назвали другие клубы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
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