48,8% игроков НХЛ назвали «Виннипег» худшим местом, куда их могут обменять. «Баффало» на 2-й позиции – 19,51% голосов (The Athletic)

Игроки НХЛ назвали «Виннипег» самым неудачным местом для переезда.

The Athletic анонимно опросил 82 действующих хоккеиста лиги. Им задали вопрос: «Какую команду вы добавили бы под первым пунктом в свой список запрета на обмен?»

48,78% опрошенных назвали «Виннипег ». Второе место у «Баффало », третья позиция по частоте упоминания у «Сан-Хосе ».

«Там нечем заняться, чертовски холодно и плохая еда. Я ни разу не слышал, чтобы парень, приехав в Виннипег, сказал: «Останусь тут насовсем», – сказал игрок, назвавший «Виннипег».

Топ-7 выглядит следующим образом:

1. «Виннипег» – 48,78%;

2. «Баффало» – 19,51%;

3. «Сан-Хосе» – 8,54%;

4-5. «Калгари » – 3,66%;

4-5. «Оттава » – 3,66%;

6-7. «Анахайм » – 2,44%;

6-7. «Рейнджерс » – 2,44%;

Еще 10,98% опрошенных назвали другие клубы.