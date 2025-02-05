Хеллибак – главный претендент на «Харт» по версии Ассоциации журналистов. Драйзайтль и Маккиннон – в числе фаворитов (ESPN)

Коннор Хеллибак является главным фаворитом в борьбе за «Харт Трофи».

ESPN анонимно опросил представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов относительно того, кого они считают лидерами в гонке за приз, который вручается самому ценному хоккеисту в регулярном чемпионате НХЛ.

Представители Ассоциации журналистов также определяют обладателя «Харт Трофи» по итогам сезона.

Основным претендентом на выигрыш в номинации называется Коннор Хеллибак .

На данный момент голкипер «Виннипега » провел 42 матча в регулярном чемпионате в этом сезоне, одержал 33 победы, пропуская в среднем 2,04 шайбы и 92,6% бросков. На его счету также 6 шатаутов. «Джетс» лидируют в общей таблице НХЛ .

Главными оппонентами американца в борьбе за награду считаются Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Нэтан Маккиннон («Колорадо »).