Торторелла – самый нежелаемый тренер у игроков НХЛ, согласно опросу The Athletic. Кэссиди – 2-й, Бэбкок – 3-й, Лавиолетт – 7-й
The Athletic провел анонимный опрос 93 действующих хоккеистов лиги. Им задали вопрос: «Под руководством какого тренера вы меньше всего хотели бы играть?»
38,46% опрошенных назвали главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллу. Второе место занял Брюс Кэссиди из «Вегаса», тройку замкнул Майк Бэбкок, который сейчас не работает в НХЛ.
«На скамейке запасных наверняка происходят забавные вещи. Я бы с удовольствием послушал это как-нибудь», – прокомментировал свой выбор один из игроков, отдавший голос за Тортореллу.
Топ-9 выглядит следующим образом:
1. Джон Торторелла, «Филадельфия» – 38,46%;
2. Брюс Кэссиди, «Вегас» – 12,31%;
3-4. Майк Бэбкок – 7,69%;
3-4. Грег Кронин, «Анахайм» – 7,69%;
5. Линди Рафф, «Баффало» – 6,15%;
6. Патрик Руа, «Айлендерс» – 4,62%;
7-9. Питер Лавиолетт, «Рейнджерс» – 3,08%;
7-9. Майк Салливан, «Питтсбург» – 3,08%;
7-9. Андре Туриньи, «Юта» – 3,08%.
Еще 13,85% опрошенных назвали других тренеров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий