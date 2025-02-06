Торторелла – самый нежелаемый тренер у игроков НХЛ, согласно опросу The Athletic. Кэссиди – 2-й, Бэбкок – 3-й, Лавиолетт – 7-й

Джон Торторелла стал самым нежелаемым тренером среди игроков НХЛ.

The Athletic провел анонимный опрос 93 действующих хоккеистов лиги. Им задали вопрос: «Под руководством какого тренера вы меньше всего хотели бы играть?»

38,46% опрошенных назвали главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллу . Второе место занял Брюс Кэссиди из «Вегаса», тройку замкнул Майк Бэбкок , который сейчас не работает в НХЛ.

«На скамейке запасных наверняка происходят забавные вещи. Я бы с удовольствием послушал это как-нибудь», – прокомментировал свой выбор один из игроков, отдавший голос за Тортореллу.

Топ-9 выглядит следующим образом:

1. Джон Торторелла, «Филадельфия» – 38,46%;

2. Брюс Кэссиди, «Вегас» – 12,31%;

3-4. Майк Бэбкок – 7,69%;

3-4. Грег Кронин , «Анахайм» – 7,69%;

5. Линди Рафф , «Баффало» – 6,15%;

6. Патрик Руа , «Айлендерс» – 4,62%;

7-9. Питер Лавиолетт , «Рейнджерс» – 3,08%;

7-9. Майк Салливан , «Питтсбург» – 3,08%;

7-9. Андре Туриньи , «Юта» – 3,08%.

Еще 13,85% опрошенных назвали других тренеров.