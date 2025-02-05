Макдэвид сравнялся с Овечкиным и Кэйном, став 3-м по очкам в овертаймах за карьеру – 41. Лидирует Кросби, Малкин – 2-й

Коннор Макдэвид сравнялся с Александром Овечкиным по одному из показателей.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» в дополнительное время обыграл «Сент-Луис» со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил Коннор Браун с передачи капитана «Ойлерс».

Это набранное очко стало для него 41-м (16+25) в овертаймах за карьеру. Макдэвид вышел на третье место в истории НХЛ по этому показателю, сравнявшись с Александром Овечкиным из «Вашингтона» (27+14) и Патриком Кэйном из «Детройта» (13+28).

Лидирует Сидни Кросби из «Питтсбурга» (47 очков, 23+24), второе место у его одноклубника Евгения Малкина (43, 13+30).

Мичков – 4-й в списке претендентов на «Колдер» по мнению The Score. Лидирует вратарь «Калгари» Вульф