Подколзин прервал серию без очков из 6 матчей – передача против «Чикаго». У него 6+14 в 54 играх
Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (4:3 ОТ).
Форвард «Эдмонтон» прервал серию без очков из 6 игр, при этом его безголевая серия продлилась до 10 матчей.
Всего в 54 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 20 (6+14) баллов.
Сегодня за 14:51 у Подколзина ни одного броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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