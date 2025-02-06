Подколзин прервал серию без очков из 6 матчей – передача против «Чикаго». У него 6+14 в 54 играх

Василий Подколзин сделал голевую передачу в матче с «Чикаго» (4:3 ОТ).

Форвард «Эдмонтон » прервал серию без очков из 6 игр, при этом его безголевая серия продлилась до 10 матчей.

Всего в 54 играх текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 20 (6+14) баллов.

Сегодня за 14:51 у Подколзина ни одного броска в створ ворот, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».