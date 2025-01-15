Макдэвид о Драйзайтле: «Его сезон похож на тот, когда Леон стал MVP. Они с Подколзиным и Арвидссоном отлично сыгрались, хорошо дополняют друг друга»
Коннор Макдэвид оценил игру Леона Драйзайтля в этом сезоне.
Немецкий нападающий «Эдмонтона» набрал 64 (31+33) очка в текущем сезоне НХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Я думаю, что его сезон очень похож на тот, когда он был признан MVP.
Его звено играет очень хорошо, все дополняют друг друга. [Василий Подколзин] проделывает отличную работу по отбору шайбы на форчеке, он работает очень усердно. [Виктор Арвидссон] отлично уводит шайбу от бортов, и, конечно, Лео есть Лео.
Они втроем хорошо дополняют друг друга, они отлично сыгрались. Он [Драйзайтль] играет очень хорошо», – сказал капитан «Ойлерс».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
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