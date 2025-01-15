Макдэвид о Драйзайтле: «Его сезон похож на тот, когда Леон стал MVP. Они с Подколзиным и Арвидссоном отлично сыгрались, хорошо дополняют друг друга»

Коннор Макдэвид оценил игру Леона Драйзайтля в этом сезоне.

Немецкий нападающий «Эдмонтона » набрал 64 (31+33) очка в текущем сезоне НХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

«Я думаю, что его сезон очень похож на тот, когда он был признан MVP.

Его звено играет очень хорошо, все дополняют друг друга. [Василий Подколзин ] проделывает отличную работу по отбору шайбы на форчеке, он работает очень усердно. [Виктор Арвидссон ] отлично уводит шайбу от бортов, и, конечно, Лео есть Лео.

Они втроем хорошо дополняют друг друга, они отлично сыгрались. Он [Драйзайтль ] играет очень хорошо», – сказал капитан «Ойлерс».