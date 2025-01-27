Задоров о Хатсоне: «Похож на Хьюза, но немного уступает ему. Я не поклонник защитников, играющих как полузащитники в футболе – Лэйну нужно улучшить игру в обороне»
Никита Задоров оценил игру защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона.
«Что касается Хатсона, то он похож на Куинна Хьюза, но сейчас немного уступает ему по уровню. Я видел его лучшие моменты за весь прошлый год, так что его успех меня не удивляет.
Лично я не большой поклонник защитников, которые играют как футбольные полузащитники, я чуть более старой закалки. Думаю, если вы хотите выиграть Кубок Стэнли с Хатсоном, который выглядит как атакующий защитник высшего класса, ему нужно улучшить игру в обороне», – сказал защитник «Бостона» в интервью RG.
Опубликовала: Анна Сунцова
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