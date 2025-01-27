Задоров о Гашеке: «Он думает, что его слова добавят ему очков в политической карьере. Современный мир безумен, люди не знают, кому верить»

Никита Задоров прокомментировал высказывания Доминика Гашека о России.

«Гашек пытается построить политическую карьеру и надеется, что эти заявления принесут ему больше очков на выборах.

Современный мир безумен, люди уже не знают, кому или чему верить. Это деликатная ситуация, и я не думаю, что сейчас мы можем что-либо с этим сделать», – сказал защитник «Бостона » в интервью RG.