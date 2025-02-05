Галимов – задержанному фанату «Ак Барса»: «Рома, приходи еще, будешь поддерживать нас и дальше. Бросать шапки и кепки, ничего не бойся»

Артем Галимов поблагодарил за поддержку задержанного 10-летнего болельщика.

Ранее стало известно, что полиция задержала болельщика «Ак Барса» Андрея Домарева и его 10-летнего сына Романа, бросившего на лед кепку после хет-трика Артема Галимова в матче со СКА.

«Рома, привет! Спасибо, что поддерживаешь нас на выезде. Спасибо, что бросил шапку после моего хет-трика.

Приходи еще, будешь поддерживать нас и дальше. Также бросать шапки и кепки, ничего не бойся. Все будет отлично», – сказал нападающий «Ак Барса » Артем Галимов.