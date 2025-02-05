«Ак Барс» о задержании фаната с сыном в Петербурге: «Наша общая с КХЛ и СКА задача – предпринять меры, чтобы подобные ситуации не повторялись»
В пресс-службе казанцев сообщили, что клуб направил письма в лигу и СКА с просьбой отреагировать на ситуацию Андрея Домарева и его 10-летнего сына Романа. Полиция задержала их во время матча со СКА.
Ребенок бросил на лед кепку после хет-трика Артема Галимова. Это не запрещено регламентом Фонбет Чемпионата КХЛ. При этом постановление правительства РФ «Об утверждении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» запрещает «бросать предметы в направлении участников соревнований».
«Мы считаем подобное буквальное толкование легальных норм несправедливым и противоречащим целям КХЛ и клубов по популяризации спорта.
Регламент КХЛ – глубоко проработанный документ, составленный с учетом хоккейной специфики и традиций нашего спорта, потому мы призываем всех правоприменителей с уважением относиться к главному документу лиги.
Особенно удивительным выглядит применение санкций в отношении ребенка в то время, как весь мировой спорт борется за привлечение молодой аудитории на спортивные матчи.
Однако наш болельщик вместо позитивного опыта посещения новейшей арены страны и удовольствия от победы любимой команды получил лишь стресс», – отметили в клубе.
«Ак Барс» планирует пригласить Романа на другой матч.
«Мы всегда будем поддерживать своих болельщиков и постараемся изменить впечатление о хоккее, оставшееся у ребенка.
Считаем, что наша общая с КХЛ и СКА задача – сделать правильные выводы и предпринять необходимые меры, чтобы подобные ситуации не повторялись», – сообщили в клубе.
По данным «Бизнес Online», СКА уже связался с Андреем. Клуб намерен загладить вину перед ним и Романом. СКА приготовил болельщикам подарок, который передаст в ближайшее время.
Отмечается, что СКА не занимается управлением «СКА-Арены», за безопасность там отвечает местное отделение МВД.
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