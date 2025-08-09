Рашевский – в составе «Авангарда» на сборы в Петербурге. Сообщалось, что у форварда проблемы со здоровьем
Дмитрий Рашевский примет участие в сборах «Авангарда» в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что омский клуб вывел 24-летнего форварда из состава из-за проблем со здоровьем.
«Авангард» выменял Рашевского у «Динамо» в это межсезонье, выплатив компенсацию в размере около 120 млн рублей.
В прошлом Фонбет чемпионате КХЛ нападающий провел 65 матчей за бело-голубых и набрал 40 (19+21) очков. В плей-офф у него 4 (1+3) балла в 16 играх.
Изображение: t.me/omskiyavangard
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Авангарда»
