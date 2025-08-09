Плющев о Тарасове: «Он меня считал интеллигентом на льду, не знаю почему. На тренерском совете предложил: «Давайте попробуем его в Свердловске, как Харламова в Чебаркуле»

Владимир Плющев сказал, что Анатолий Тарасов считал его интеллигентом на льду.

– Вы морально были готовы к тому, что не сможете зацепиться за основу ЦСКА и вас ждет поездка в другие города?

– Ну, от меня ничего не зависело, я уже тогда носил погоны. Анатолий Владимирович считал меня интеллигентом на льду. Не знаю почему. Никогда не уходил от силовой борьбы, от каких-то стычек. Но, как мне потом передали, он предложил на тренерском совете: «Давайте его попробуем в свердловском СКА. Как в свое время Харламова , Гусева – в Чебаркуле. Там есть шанс, что быстро вырастет».

– Искренне в это верил?

– Думаю, это была все-таки отговорка. Тогда ЦСКА в атаке действовал в три звена, и состав был настолько мощный, что пробиться практически невозможно. Тогда дефицита у армейцев Москвы на центральных нападающих не существовало.

– Разница между хоккеистами Первой и Высшей лиг ощущалась?

– Да, разница была достаточно большая. В наш СКА призывали людей из других городов уральского региона, а остальные команды комплектовались за счет своих школ. И там хватало ярких, интересных ребят, – сказал заслуженный тренер России.